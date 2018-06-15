2018-06-15T06:55:50+03:00
Авто

Центробанк опубликовал проект с новыми тарифами ОСАГО

Документ расширяет коридор базового тарифа на 20% вверх и вниз для легкового транспорта
Юлия ДИВЕЕВА
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ЦБ предложил новые тарифы ОСАГОЦБ предложил новые тарифы ОСАГО
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Центробанк обнародовал проект новых тарифов пообязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО), а также порядок их применения страховщиками. Документ опубликован на сайте Банка России.

Он предполагает одномоментное расширение коридора базового тарифа по полисам на 20 процентов вниз и вверх для легковых автомобилей физических лиц. Для мотоциклов и легковых автомобилей юридических лиц верхняя граница увеличится на 10,9 процента и 5,7 процента, соответственно.

Следовательно, базовый тариф для байкеров составит от 649 рублей до 1407 рублей, для легковушек юрлиц – от 2058 до 2911 рублей, для физических лиц в аналогичной категории — от 2746 до 4942 рублей.

Проект закона предлагает изменить систему скидок и надбавок за безаварийную езду, а также закреплять страховую историю за каждым водителем и не обнулять ее при перерыве в вождении.

Документ пока носит только статус проекта. Утвердить его должен совет директоров Центробанка. После этого через 10 дней он вступит в законную силу.

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