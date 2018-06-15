2018-06-15T11:09:09+03:00
Экономика

ТСЖ и управляющие компании смогут просить деньги напрямую у государства

Благодаря чему расходы россиян на оплату коммунальных услуг могут снизиться на 30-40%, уверены в Минстрое
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Управляющие компании и ТСЖ (товарищества собственников жилья) и управляющие компании скоро смогут получить возможность напрямую просить субсидирования на энергоэффективный капремонтУправляющие компании и ТСЖ (товарищества собственников жилья) и управляющие компании скоро смогут получить возможность напрямую просить субсидирования на энергоэффективный капремонтФото: Валерий ШАХОВ
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Управляющие компании и ТСЖ (товарищества собственников жилья) и управляющие компании скоро смогут получить возможность напрямую просить субсидирования на энергоэффективный капремонт у госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» (Фонд ЖКХ) за счет федерального бюджета. Соответствующие поправки в уже существующие правила уже подготовлены Минстроем России.

В ведомстве уверены, изменения ускорят проведение энергоэффективного капремонта для владельцев специальных счетов. В итоге расходы россиян на оплату коммунальных услуг могут снизиться на 30-40%.

В настоящее же время такие полномочия имеются только у региональных властей. Что, по мнению экспертов, усложняет систему, которая и без того практически не работает ввиду систематических волокит и задержек.

«Региону запрашивать „копеечные“ суммы было неинтересно, поэтому программа практически не работала», — рассказала «Известиям» исполнительный директор некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

Эксперт отметила, что в Эстонии и Германии существуют специализированные госструктуры, стимулирующие граждан проводить не простой капремонт, а именно энергоэффективный. По ее словам, эти поправки являются попыткой российских властей сделать своеобразную кальку с западного примера. И это может принести в итоге довольно полезные плоды.

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