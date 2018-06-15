2018-06-15T10:47:55+03:00
Общество

В Госдуме предложили ввести голосование по Face ID и отпечаткам пальцев

Специальное приложение позволит участвовать в выборах дистанционно
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В будущем проголосовать можно будет по Face ID или через систему идентификации отпечатков пальцевВ будущем проголосовать можно будет по Face ID или через систему идентификации отпечатков пальцевФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести полностью электронный формат голосования, который бы сделал данный процесс дистанционным. Соответствующая инициатива уже направлена на рассмотрение главе Центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой.

Чернышов предлагает использовать в новой системе технологии смартфонов и планшетов, а именно Face ID и сканер отпечатков пальцев. Властям нужно будет лишь создать специальное приложение, связанное с порталом Госуслуг, в котором будут содержаться электронные бюллетени.

"Любой гражданин сможет воспользоваться специальной программой, идентифицирующей пользователя с помощью сравнения биометрических характеристик с данными, заложенными в базе данных сайта госуслуг", — цитирует телеканал RT текст обращения.

В документе подчеркивается, что в настоящий момент система дистанционного голосования через интернет применяется в 14 странах мира. Это позволяет экономить бюджетные средства и избегать вбросов, мошенничества и ошибок в подсчёте голосов.

Отмечается, что зампред комитета уже приступил к подготовке соответствующего законопроекта.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что первая попытка проведения дистанционного голосования в России была проведена в мае этого года в рамках Единого дня предварительного голосования "Единой России".

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