2018-06-15T11:05:41+03:00
Политика

В Госдуме считают, что Трамп будет внесен в базу данных "Миротворца"

Это связано с тем, что ранее президент США якобы признал Крым российским
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Американский лидер Дональд ТрампАмериканский лидер Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп может поплатиться за свои слова о принадлежности Крыма России и попасть в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец". Такое мнение высказал депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет.

"Трамп подверг себя опасности, потому что наверняка будет внесен теперь в сайт "Миротворец" на Украине, а консульство США в Киеве, наверное, забросают коктейлями Молотова, будут преследовать или угрожать жизни и здоровью американских журналистов, как это обычно происходит на данной территории", — сказал народный избранник.

Он подчеркнул, что за время нахождения республиканца у власти его слова часто расходились с действиями, поэтому более конкретные комментарии по данному вопросу стоит делать лишь после того, как американский лидер публично огласит свою позицию.

В то же время Шеремет выразил надежду на то, что в этот раз "здравый смысл возобладал", а если нет, то Крымский полуостров все еще остается частью РФ.

"От того, что кто-то сказал, что Крым российский или нет, нам ни холодно, ни жарко", - цитирует РИА Новости депутата.

Напомним, накануне американские СМИ сообщили о том, что во время последнего саммита G7 Трамп якобы шокировал коллег признанием Крыма частью нашей страны. В качестве аргумента он привел тот факт, что все жители полуострова говорят по-русски.

В Белом доме уже заявили, что не слышали о подобных заявлениях президента, передает сайт kp.ru.

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