ЦБ отозвал лицензии у "Сибирского дома страхования"
Центральный Банк России отозвал лицензии у страховой компании "Сибирский дом страхования" и приостановил действие разрешения на осуществление страховой деятельности брокера "Юнимар". Соответствующие постановления были опубликованы на сайте регулятора в пятницу, 15 июня.
Так, у "Сибирского дома" отобрали лицензии на обязательное страхование гражданской ответственности собственника опасного объекта за причинение вреда в результате аварии, на страхование ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу пассажиров, и на осуществление перестрахования самой компании. Причиной отзыва разрешений стал добровольный отказ субъекта от осуществления данной деятельности.
"Юнимар" же временно не сможет осуществлять страховую брокерскую деятельность из-за ненадлежащего исполнения предписания ЦБ. Теперь компания не может заключать договоры страхования и вносить в них изменения, которые могли бы увеличить обязательства субъекта. В то же время брокер обязан принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять свою часть правоотношений.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в пятницу лицензия была отозвана также у банка "Воронеж".