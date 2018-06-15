ЦБ отозвал лицензии у "Сибирского дома страхования"

СЕГОДНЯ 11:19 2018-06-15T11:19:18+03:00

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Центральный Банк России отозвал лицензии у страховой компании "Сибирский дом страхования" и приостановил действие разрешения на осуществление страховой деятельности брокера "Юнимар". Соответствующие постановления были опубликованы на сайте регулятора в пятницу, 15 июня.

Так, у "Сибирского дома" отобрали лицензии на обязательное страхование гражданской ответственности собственника опасного объекта за причинение вреда в результате аварии, на страхование ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу пассажиров, и на осуществление перестрахования самой компании. Причиной отзыва разрешений стал добровольный отказ субъекта от осуществления данной деятельности.

"Юнимар" же временно не сможет осуществлять страховую брокерскую деятельность из-за ненадлежащего исполнения предписания ЦБ. Теперь компания не может заключать договоры страхования и вносить в них изменения, которые могли бы увеличить обязательства субъекта. В то же время брокер обязан принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять свою часть правоотношений.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в пятницу лицензия была отозвана также у банка "Воронеж".