Американский телеканал извинился за неприличный жест Робби Уильямса в "Лужниках"

СЕГОДНЯ 13:01 2018-06-15T13:01:24+03:00

Во время своего выступления на церемонии открытия ЧМ-2018 британский певец показал в камеру средний палец

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В США осудили британского популярного певца Робби Уильямса за показанный им в телекамеру во время прямой трансляции из «Лужников» церемонии открытия Чемпионата мира по футболу-2018 неприличный жест.

Руководство телекомпании Fox принесло свои официальные извинения любителям футбола за поступок музыкальной поп-звезды.

«Церемония открытия Чемпионата мира по футболу-2018 года стала событием, заслуживающим освещения, которое было сделано третьей стороной и выведено в прямой эфир на телеканале Fox. Поскольку он транслировался в прямом эфире, мы не знали, что произойдет во время выступления Робби Уильямса, и поэтому мы извиняемся, — приводит выдержку из официального заявления американского медиа «Пятый канал».

Помимо принесенных извинений, в руководстве американского канала отметили высокий профессионализм при подготовке организации как самого турнира Россией, так и самой церемонии открытия мундиаля.

14 июня во время выступлении на церемонии открытия ЧМ-2018 на стадионе «Лужники» в Москве британский поп-певец показал в снимающую его камеру средний палец, что является неприличным жестов, показывающим пренебрежение. Выходка певца вызвала крайнее возмущение. В частности, зрители Великобритании и многих других стран посчитали это неуважением к фанатам.

Чемпионат мира по футболу-2018 стартовал в России 14 июня. На первом футбольном матче российская сборная разгромила команду из Саудовской Аравии со счетом 5:0.