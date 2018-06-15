Ученые выявили неожиданное средство для лечения рака крови

СЕГОДНЯ 13:08 2018-06-15T13:08:30+03:00

Препараты для понижения уровня липопротеинов в крови, известные как статины, усиливают результативность химиотерапии Фото: EAST NEWS

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Американские ученые провели ряд исследований, которые позволили им утверждать, что найден способ действенной борьбы с раком крови. С их слов, эффективность химиотерапии при борьбе с онкологическим заболеванием кровеносной системы возрастает в разы, если использовать определенные лекарства.

По заверениям экспертов, что для борьбы со злокачественной опухолью нужны препараты, необходимые для уменьшения уровня липопротеинов в крови страдающего онкологией пациента. При вводе определенного количества статинов, которые нужны для снижения уровня жиров в крови, увеличивается риск развития атеросклероза.

Статины, в свою очередь, воздействуют на плохой холестерин, способствующий возникновению сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.

По словам специалистов, комбинированная терапия уже прошла успешное тестирование на животных — подопытные мыши с раком крови в итоге демонстрировали увеличенную продолжительность жизни. Будет ли данный метод лечения полезен человеческому организму покажут клинические исследования, сообщает сай «Дни.ру».