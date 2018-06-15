Политолог прокомментировал реакцию Белого дома на слова Трампа о Крыме

СЕГОДНЯ 12:26 2018-06-15T12:26:55+03:00

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Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс не стала подтверждать или опровергать информацию о том, что президент США признал Крым российским, чтобы не "попасть впросак", продемонстрировав свою "псевдоосведомленность". Такое мнение озвучил американист, политолог Михаил Синельников-Оришак.

Он напомнил, что никто из администрации американского лидера на встрече лидеров G7, где якобы была произнесена эта фраза, а, следовательно, не слышал о чем говорил Трамп.

"Потом за это обязательно уцепятся, потому что Белый дом сейчас рассматривают под огромной лупой. Конечно, проще было сказать: "Нет, я не знаю". Не исключаю, что Трамп вполне мог это сказать, всё в его духе. Позлить, побесить своих коллег, особенно Канаду и Великобританию", - заявил эксперт.

Синельников-Оришак подчеркнул, что верить всему написанному в американских СМИ тоже уже давно не стоит. Ведь издание могло просто солгать, чтобы показать "ветреность" Трампа и его положительное отношение к "противнику".

"Вполне возможно, в США ему это ещё припомнят, но он говорил это не для большой аудитории", - цитирует телеканал RT политолога.

Напомним, накануне новостная интернет-компания BuzzFeed написала о том, что во время общения с другими лидерами G7 на канадской саммите президент США якобы назвал Крым российским. В качестве аргумента глава государства указал на то, что все жители полуострова говорят на русском, передает сайт kp.ru.