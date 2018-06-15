За медпомощью после укусов клещей в России обратились около 220 тысяч человек

СЕГОДНЯ 13:12 2018-06-15T13:12:18+03:00

Из общего числа обратившихся к врачам более 57 тысяч детей

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Росподребнанзор сообщил обновленные данные по ситуации с пострадавшими от укусов клещей в России. По информации ведомства, с жалобами к медикам по состоянию на середину июня 2018 года обратились более 219 тысяч человек.

Причем, как отдельно уточняют в Роспотребнадзоре, из общего числа обратившихся за медицинской помощью более 57 тысяч детей.

"По состоянию на 8 июня 2018 года, согласно данным мониторинга, в медицинские организации обратились более 219 тыс. пострадавших от укусов клещей, в том числе более 57 тыс. детей. Тем не менее, обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетних значений", - цитирует Роспотребнадзор сайт argumenti.ru.

В ведомстве также добавили, что продолжают мониторить ситуацию с профилактикой клещевого вирусного энцефалита. На сегодняшний день в субъектах Российской Федерации привиты более 2,3 млн россиян. А количество выявленных случаев поражения данным недугом зафиксировано на цифре 83.

Стоит отметить, что меры профилактики от клещевого вирусного энцефалита включают в себя комплекс прививок, а также серопрофилактику. В России привиться можно в специализированных пунктах на базах поликлиник, медсанчастей, здравпунктов учебных заведений после консультации врача, пишет сетевое издание m24.ru.

Клещевой вирусный энцефалит - острое инфекционное вирусное заболевание с преимущественным поражением центральной нервной системы. Является смертельно опасным для человеческого организма.