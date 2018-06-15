ФБР ужесточило правила взаимодействия со СМИ

СЕГОДНЯ 12:54 2018-06-15T12:54:42+03:00

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Федеральное бюро расследований еще в ноябре прошлого года ужесточило правила взаимодействия сотрудников ведомства с представителями средств массовой информации. Такие меры вызваны дисциплинарными нарушениями, допущенными экс-главой ФБР Джеймсом Коми во время расследования дела о несоблюдении Хиллари Клинтон правил служебной переписки.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в четверг, 14 июня, Минюст США опубликовал доклад, в котором признал бывшего директора виновным в обходе установленных процедур и оказании негативного влияния на репутацию всего бюро, передает сайт kp.ru.

"Мы уже начали предпринимать необходимые шаги для решения этих вопросов. Во-первых, мы будем привлекать сотрудников к ответственности за любые подобные проступки. <...> Мы должны нести ответственность за ту работу, которую мы выполняем, и за тот выбор, который мы делаем", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ФБР.

При этом, в чем именно заключается ужесточение правил, в ведомстве не уточняют, но отвечать на их нарушение в бюро намерены строго и "без промедления".

"Во-вторых, мы позаботимся о том, чтобы каждый сотрудник ФБР вынес уроки из этого отчета", - говорится в заявлении.

Отмечается, что все новые работники бюро и даже ветераны должны будут пройти углубленные курсы по общению с журналистами. Организацией таких уроков уже поручено заняться дисциплинарному подразделению.