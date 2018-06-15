СЕГОДНЯ 12:57 2018-06-15T12:57:37+03:00

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Американский актер Джефф Голдблюм получил собственную именную звезду на Аллее славы в Голливуде. Она стала 2683-й в общем списке на знаменитой аллее.

Свой актерский путь Голдблюм начал еще в 1974 году в возрасте 22 лет. Тогда на экраны вышло первое кино с его участием - "Жажда смерти", затем он снялся в нескольких других популярных фильмах. Но широкую известность артисту принесла роль доктора Яна Малкольма в серии кинокартин "Парк Юрского периода".

И вот, спустя 43 года актерской карьеры, Джефф Голдблюм получил свою звезду на Аллее славы в Голливуде, об этом сообщает телеканал NBC. На церемонии открытия он был со своей семьей, которая поддерживала артиста и радовалась этому событию не меньше, чем Голдблюм.