Москвич потратил 400 тысяч на посылки друзьям с сувенирами к ЧМ

СЕГОДНЯ 13:25 2018-06-15T13:25:29+03:00

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Футбольная эйфория захлестнула страну, и это чувствуется даже в самых неожиданных местах. Так, накануне вечером после разгромной победы сборной России над Саудовской Аравией, в участок курьерской службы на востоке столицы обратился клиент, пожелавший отправить посылки друзьям и родственникам. Все бы ничего, но сувениров с символикой ЧМ-2018 - брелоков, магнитов и игрушек - набралось аж 752 штуки! И все - разным адресатам. Видимо, от избытка чувств фанат скупил всю сувенирную лавку.

- Все посылки клиент принес в открытом виде – такое правило действует на время проведения чемпионата мира по футболу, - рассказали в пресс-службе "Почты России". - Чтобы доставить своим многочисленным друзьям и родственникам радость, мужчина потратил более 400 тысяч рублей.

Необычный заказ девушки-операторы оформляли в течение четырех часов. Как уточнили в пресс-службе, клиент пожелал сохранить анонимность. Известно, что ему около 35-37 лет, предприниматель. Примечательно, что заказ мужчина оплатил наличными.