Кудрин заявил, что кабмин не будет повышать другие налоги кроме НДС

СЕГОДНЯ 13:09 2018-06-15T13:10:11+03:00

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Российское правительство с 2019 года повысит НДС с 18% до 20%, в то время как другие налоги останутся на прежнем уровне. Такое заявление сделал глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

"Пока другие налоги не предполагается повышать", - сказал он.

Глава ведомства подчеркнул, что такие меры являются умеренным маневром и вызваны потерей доходов федерального бюджета в результате падения цен на нефть.

Так, по словам Кудрина, если в начале 2014 года "черное золото" стоило 100-110 долларов за баррель, то сегодня его цена составляет около 76 долларов, то есть доходы упали почти на треть, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что при повышении НДС на 2% за шесть лет бюджет страны может вырасти примерно на 2 трлн рублей.