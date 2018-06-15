Песков рассказал о впечатлениях Путина от матча ЧМ-2018 Россия - Саудовская Аравия

СЕГОДНЯ 13:33 2018-06-15T13:33:38+03:00

Накануне в "Лужниках" российский футболисты с разгромным сухим счетом переиграли своих первых соперников по группе

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Российскому президенту Владимиру Путину понравилась та фантастическая игра и слаженные действия российской футбольной дружины, которые сборная России показала в матче-открытия Чемпионата мира по футболу-2018, который прошел 14 июня на стадионе «Лужники» в Москве против команды из Саудовской Аравии.

Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Вы знаете, он вчера звонил после этого матча тренеру нашей сборной. Он поздравил его, но, конечно же, с оговоркой, что главные игры еще впереди и пожелал успехов нашим футболистам в дальнейшем», – сказал Песков.

Стоит отметить, президент России Владимир Путин лично присутствовал на первой игре футбольного турнира планеты. По окончании матча, российский лидер даже обнял принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, который находился вместе с ним в ложе для почетных гостей и оказался свидетелем провала своей сборной.

14 июня сборная России в матче открытия ЧМ-2018 на столичном стадионе «Лужники» победила команду Саудовской Аравии с разгромным счетом 5:0.