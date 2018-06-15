2018-06-15T14:06:52+03:00
Происшествия

Появилось видео с аварией самолёта из Анталии в аэропорту Киева

Лайнер совершил аварийную посадку на крыло [видео]
Александра БУРОВА
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После случившегося аэропорт закрылиПосле случившегося аэропорт закрылиФото: скриншот видео
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Самолёт авиакомпании Bravo, рейс 4406 Анталия — Киев UR-CPR, 14 июня в 20:40 совершил аварийную посадку на правое крыло в аэропорту Киев. В социальные сети попало видео с происшествием, на нём можно увидеть сильное задымление.

Сообщается, что лайнер выехал за взлётно-посадочную полосу. На борту находилось 169 пассажиров, в результате инцидента в салоне отарвало сиденья, но никто не пострадал. Всех присутствующих эвакуировали, они находились в терминале прилёта.

ЧП аэропорт Киев Жуляны рейс 4406 Анталия-Киев.

На месте прибыли аварийно-спасательные службы.

После случившегося аэропорт закрыли, сообщается, что он возобновил работу в 23:35, а все прибывающие рейсы перенаправили в Борисполь.

В тот же вечер самолет Boeing 767-300ER, выполнявший рейс PS777 Киев — Тель-Авив, вылетел из аэропорта Борисполь. Лайнер взлетал в неблагоприятных погодных условиях и на финальном этапе набора высоты экипаж принял решение отключить двигатель и вернуться назад. Посадка прошла успешно, пострадавших нет. Пассажиров отправили в Израиль другим рейсом.

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