2018-06-15T13:37:00+03:00
Политика

Песков отреагировал на сообщения о словах Трампа про российский Крым

Представитель Кремля указал на то, что о достоверности данного высказывания довольно сложно судить
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Представитель Кремля Дмитрий ПесковПредставитель Кремля Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать появившиеся в американских СМИ сообщения о том, что президент США Дональд Трамп признал Крым российской территорией.

Представитель Кремля указал на то, что зачастую в средствах массовой информации появляется множество "лживых новостей". В достоверности конкретно этого слуха также можно усомниться.

"Ни мы, ни вы не присутствовали на этих закрытых встречах "Большой семерки", и мы не можем судить о степени достоверности этих новостей", - цитирует ТАСС Пескова.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне BuzzFeed рассказал о содержании разговора Трамп и других лидеров "Большой семерки", который остался за закрытыми дверями канадского саммита. Так, американский лидер якобы признал Крым частью России, указав на то, что все жители полуострова говорят по-русски.

В Белом доме эту информацию не стала подтверждать или опровергать.

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