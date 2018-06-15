Песков отреагировал на сообщения о словах Трампа про российский Крым
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать появившиеся в американских СМИ сообщения о том, что президент США Дональд Трамп признал Крым российской территорией.
Представитель Кремля указал на то, что зачастую в средствах массовой информации появляется множество "лживых новостей". В достоверности конкретно этого слуха также можно усомниться.
"Ни мы, ни вы не присутствовали на этих закрытых встречах "Большой семерки", и мы не можем судить о степени достоверности этих новостей", - цитирует ТАСС Пескова.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне BuzzFeed рассказал о содержании разговора Трамп и других лидеров "Большой семерки", который остался за закрытыми дверями канадского саммита. Так, американский лидер якобы признал Крым частью России, указав на то, что все жители полуострова говорят по-русски.
В Белом доме эту информацию не стала подтверждать или опровергать.