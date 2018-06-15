Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%

СЕГОДНЯ 14:00 2018-06-15T14:00:37+03:00

Такое решение было принято на фоне повышения НДС и роста цен на бензин

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Центральный банк России сохранил ключевую ставку на текущем уровне в 7,25%. Такое решение было принято на фоне повышения ставки налога на добавочную стоимость и опережающего инфляцию роста цен на бензин в прошлом месяце.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в четверг, 14 июня, правительство объявило об увеличении НДС с 18% до 20% в связи с нехваткой бюджетных средств. Глава кабинета министров Дмитрий Медведев подчеркнул, что льготы по данному налогу на социально значимые товары и услуги будут сохранены.

"Банк России пересмотрел вверх прогноз инфляции с учетом предлагаемого повышения налога на добавленную стоимость в 2019 году. Данная мера окажет влияние на динамику потребительских цен в следующем году, а также может иметь эффект уже в текущем году", - говорится в пресс-релизе ЦБ, который был составлен по итогам совета директоров.

В документе уточняется, что баланс рисков до конца следующего года сместился в сторону проинфляционных. Между тем, рост российской экономики может значительно ускориться при успешной реализации запланированных правительством налогово-бюджетных мер.