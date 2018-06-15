Украинец разделся перед Тимошенко и признался ей в любви

СЕГОДНЯ 14:09 2018-06-15T14:09:55+03:00

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Во время Всеукраинского форума «Новый курс Украины»на сцену вышел мужчина и разделся перед бывшим премьер-министром страны, лидером политической партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко.

На спине у молодого человека оказалась надпись, дублирующая название форума, и стрелка, ведущая вниз к тазу. Мужчина подарил политику цветы и признался в любви.

«Я вас очень люблю, мы в вас верим, надеемся и хотим в Европу», — сказал молодой человек.

В ответ Тимошенко улыбнулась и сказала, что «это был экспромт». Бывшая глава правительства также выразила надежду, что этот инцидент оживит форум, передает телеканал NewsOne.

Напомним, в средеине мая сайт kp.ru сообщал, что в Верховной раде продолжается сбор подписей за импичмент президенту Украины Петру Порошенко. Одной из первых коллективное заявление подписала Тимошенко. Среди поддержавших идею было несколько депутатов из «Блока Петра Порошенко».