Украинец разделся перед Тимошенко и признался ей в любви
Во время Всеукраинского форума «Новый курс Украины»на сцену вышел мужчина и разделся перед бывшим премьер-министром страны, лидером политической партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко.
На спине у молодого человека оказалась надпись, дублирующая название форума, и стрелка, ведущая вниз к тазу. Мужчина подарил политику цветы и признался в любви.
«Я вас очень люблю, мы в вас верим, надеемся и хотим в Европу», — сказал молодой человек.
В ответ Тимошенко улыбнулась и сказала, что «это был экспромт». Бывшая глава правительства также выразила надежду, что этот инцидент оживит форум, передает телеканал NewsOne.
Напомним, в средеине мая сайт kp.ru сообщал, что в Верховной раде продолжается сбор подписей за импичмент президенту Украины Петру Порошенко. Одной из первых коллективное заявление подписала Тимошенко. Среди поддержавших идею было несколько депутатов из «Блока Петра Порошенко».
Мужчина разделся перед Тимошенко на сцене Всеукраинского форума 15.06.18.