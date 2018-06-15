2018-06-15T14:09:55+03:00
Политика

Украинец разделся перед Тимошенко и признался ей в любви

Инцидент произошел на сцене Всеукраинского форума «Новый курс Украины» [видео]
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments9
Лидер украинской политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Фото: Архип Верещагин/ ТАССЛидер украинской политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Фото: Архип Верещагин/ ТАСС
Изменить размер текста:

Во время Всеукраинского форума «Новый курс Украины»на сцену вышел мужчина и разделся перед бывшим премьер-министром страны, лидером политической партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко.

На спине у молодого человека оказалась надпись, дублирующая название форума, и стрелка, ведущая вниз к тазу. Мужчина подарил политику цветы и признался в любви.

«Я вас очень люблю, мы в вас верим, надеемся и хотим в Европу», — сказал молодой человек.

В ответ Тимошенко улыбнулась и сказала, что «это был экспромт». Бывшая глава правительства также выразила надежду, что этот инцидент оживит форум, передает телеканал NewsOne.

Напомним, в средеине мая сайт kp.ru сообщал, что в Верховной раде продолжается сбор подписей за импичмент президенту Украины Петру Порошенко. Одной из первых коллективное заявление подписала Тимошенко. Среди поддержавших идею было несколько депутатов из «Блока Петра Порошенко».

Мужчина разделся перед Тимошенко на сцене Всеукраинского форума 15.06.18.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Американские СМИ назвали новое хитрое оружие России
Повышение пенсионного возраста не станет шоковой терапией, уверена Матвиенко
Федерация Саудовской Аравии опровергла сообщения о наказании за поражение 0:5 от России на ЧМ-2018 по футболу
На американских горках во Флориде сошли с рельсов несколько вагонеток
«Газпром» возобновил переговоры с Южной Кореей о строительстве газопровода через территорию КНДР
Более 100 человек эвакуировали из московской школы
Стрельба в похоронном бюро в Калифорнии: пострадали пять человек
Путин обсудил с председателем КНР урегулирование обстановки на Корейском полуострове
Президент Южной Кореи Мун Чже Ин выступит перед депутатами Госдумы
В МИД Украины решили не реагировать на сообщения СМИ о словах Трампа про Крым
В Москве запустистили интерактивную карту обитания певчих птиц
На Гавайях вулкан извергает драгоценные камни
Травма Алана Дзагоева: у футболиста сборной России диагностировали повреждение мышц задней поверхности бедра
Эксперты оценили проект ЦБ по новым тарифам ОСАГО