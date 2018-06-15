Эксперты оценили проект ЦБ по новым тарифам ОСАГО
Если обновленный закон об ОСАГО будет принят, то российские автовладельцы ему явно не обрадуются. Хотя бы потому, что предусматривает повышение тарифов на 20%. В этом уверен руководитель движения «Автомобилисты России» Виктор Похмелкин.
«Хочу напомнить о федеральном законе об ОСАГО, который упорно игнорируется. Он предусматривает, что 80% всех страховых премий должны идти на выплаты. В среднем по стране эта цифра в лучшем случае достигает 61–62%. Исходя из этого критерия, страховые тарифы необходимо понижать, а их предлагается повысить», — посетовал Похмелкин.
Со слов эксперта, заявления страховщиков о том, что они терпят убытки, необоснованны, поскольку они уже сегодня вполне в состоянии снизить свои расходы, не повышая при этом уже существующих тарифов.
«По официальным данным, около трети ДТП совершаются по вине дорожных служб, то есть из-за плохого качества дорог. Следовательно, во всех этих делах страховые компании после возмещения ущерба по КАСКО или по ОСАГО имеют полное право предъявить иск дорожникам и взыскать с них все суммы, которые они выплатили. Они этим не занимаются», — подчеркнул Похмелкин в интервью газете «Известия».
Накануне Центробанк опубликовал проект, исходя из которого будет существенно изменен размер коэффициентов страховых тарифов и базовых ставок по ОСАГО. Согласно документу, максимальная ставка вырастет с 4118 рублей до 4942 рублей, а минимальная снизится с 3432 до 2746 рублей. Для легковых авто юридических лиц и мотоциклов полисы станут дешевле: верхняя граница снизится на 5,7% (до 2911 рублей) и 10,9% (до 1047 рублей) соответственно.
Кроме того, будет увеличено число коэффицентов, учитывающие возраст и стаж водителей.