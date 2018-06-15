Эксперты оценили проект ЦБ по новым тарифам ОСАГО

СЕГОДНЯ 14:18 2018-06-15T14:18:27+03:00

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Если обновленный закон об ОСАГО будет принят, то российские автовладельцы ему явно не обрадуются. Хотя бы потому, что предусматривает повышение тарифов на 20%. В этом уверен руководитель движения «Автомобилисты России» Виктор Похмелкин.

«Хочу напомнить о федеральном законе об ОСАГО, который упорно игнорируется. Он предусматривает, что 80% всех страховых премий должны идти на выплаты. В среднем по стране эта цифра в лучшем случае достигает 61–62%. Исходя из этого критерия, страховые тарифы необходимо понижать, а их предлагается повысить», — посетовал Похмелкин.

Со слов эксперта, заявления страховщиков о том, что они терпят убытки, необоснованны, поскольку они уже сегодня вполне в состоянии снизить свои расходы, не повышая при этом уже существующих тарифов.

«По официальным данным, около трети ДТП совершаются по вине дорожных служб, то есть из-за плохого качества дорог. Следовательно, во всех этих делах страховые компании после возмещения ущерба по КАСКО или по ОСАГО имеют полное право предъявить иск дорожникам и взыскать с них все суммы, которые они выплатили. Они этим не занимаются», — подчеркнул Похмелкин в интервью газете «Известия».

Накануне Центробанк опубликовал проект, исходя из которого будет существенно изменен размер коэффициентов страховых тарифов и базовых ставок по ОСАГО. Согласно документу, максимальная ставка вырастет с 4118 рублей до 4942 рублей, а минимальная снизится с 3432 до 2746 рублей. Для легковых авто юридических лиц и мотоциклов полисы станут дешевле: верхняя граница снизится на 5,7% (до 2911 рублей) и 10,9% (до 1047 рублей) соответственно.

Кроме того, будет увеличено число коэффицентов, учитывающие возраст и стаж водителей.