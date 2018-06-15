Травма Алана Дзагоева: у футболиста сборной России диагностировали повреждение мышц задней поверхности бедра

СЕГОДНЯ 14:20 2018-06-15T14:20:34+03:00

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Сегодня, 15 июня, было проведено медицинское обследование полузащитника сборной России Алана Дзагоева. Футболист получил травму в матче открытия чемпионата мира по футболу 2018 против Саудовской Аравии. Сегодня же - появились новости о здоровье игрока.

- Сегодня Алан Дзагоев выполнил МРТ, по итогам которого было установлено повреждение мышц задней поверхности бедра. Сроки лечения игрока будут определены в течение ближайших суток, - говорится в официальном твиттере сборной России.

Напомним, что сборная России выиграла матч открытия чемпионата мира 2018 со счетом 5:0 у Саудовской Аравии. Следующая игра у хозяев чемпионата мира 2018 состоится 19 июня. В Санкт-Петербурге наша команда сыграет на стадионе "Крестовский" против сборной Египта.