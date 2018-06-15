2018-06-15T14:27:46+03:00
Доброволец

В Москве запустистили интерактивную карту обитания певчих птиц

Её составили в рамках экологической акции
Александра БУРОВА
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Интерактивную карту обитания соловьев запустили в МосквеИнтерактивную карту обитания соловьев запустили в МосквеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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С 14 мая по 30 июня в Москве проходит экологическая акция по учету соловьев, в которой могут принять участие все желающие жители города. Все сведения, полученные в процессе наблюдения, отмечаются на специальной интерактивной карте, говорится в сообщении на сайте мэра и правительства Москвы.

В центре Москвы пока отмечена только одна точка, между станциями метро Тверская и Театральная, где можно услышать заливистые трели маленькой певчей птицы, зато за ТТК их уже намного больше.

Всего на карте отмечено 227 адресов с местами обитания соловьёв, с датой их последнего "выступления" и фамилией того, кто их услышал. Такую карту составляют орнитологи-любители, а правки или дополнения смогут делать любые жители города.

Всем тем, кому хочется прогуляться под звуки соловьиных песен, необходимо взять любой гаджет и просто перейти по ссылке.

О том, как сообщить о поющих птичках, мы говорили раньше на нашем сайте kp.ru.

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