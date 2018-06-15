В МИД Украины решили не реагировать на сообщения СМИ о словах Трампа про Крым

СЕГОДНЯ 14:32 2018-06-15T14:32:16+03:00

По данным СМИ, президент США ранее заявил лидерам стран G7, что Крым является российским, так как там все говорят по-русски

Изменить размер текста: A A

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца заявила, что в ведомстве не будут реагировать на сообщения СМИ о том, что президент США Дональд Трамп в разговоре с лидерами «Большой семерки» назвал Крым российским.

«Мы не будем реагировать. Во-первых, мы никогда не реагируем на сплетни. Мне известно, что Белый дом не отреагировал, сказав, что эта информация отсутствует у них», — сказала Беца, передает телеканал «112 Украина».

Напомним, ранее портал BuzzFeed со ссылкой на свои источники сообщил, что 8 июня Трамп сказал лидерам стран «Большой семерки», что Крым является российским, так как все население полуострова говорит на русском языке.

В Белом доме не стали опровергать или подтверждать эту информацию. Пресс-секретарь администрации президента США Сара Сандерс заявила, что ей ничего не известно по поводу таких слов американского лидера.