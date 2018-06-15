Президент Южной Кореи Мун Чже Ин выступит перед депутатами Госдумы
Южнокорейский лидер Мун Чже Ин выступит перед депутатами Государственной думы 21 июня, в ходе своего официального визита в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты российского парламента..
"Пятнадцатого июня председатель Государственной думы Вячеслав Володин встретился с бывшим председателем Национального собрания Республики Корея Чон Се Гюном. Вячеслав Володин сообщил, что 21 июня президент Республики Корея Мун Чже Ин выступит на пленарном заседании Государственной думы", — цитирует сообщение пресс-службы Госдумы РИА Новости.
Предположительно, речь президента Южной Кореи будет содержать в себе элементы укрепления российско-южнокорейских отношений. Кроме того, он поведает депутатам о проводимой совместно с КНДР работе по полной денуклеаризации Корейского полуострова и нормализации диалога между Сеулом и Пхеньяном.
Напомним, президент Республики Корея Мун Чжэ Ин принял приглашение Владимира Путина посетить Россию во время мирового чемпионата по футболу.