Президент Южной Кореи Мун Чже Ин выступит перед депутатами Госдумы

СЕГОДНЯ 14:47 2018-06-15T14:47:35+03:00

Президент Южной Кореи Мун Чже Ин и российский лидер Владимир Путин на ПМЭФ-2018 в Санкт-Петербурге. Фото: Михаил Метцель/фотохост-агентство ТАСС Фото: другой источник.

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Южнокорейский лидер Мун Чже Ин выступит перед депутатами Государственной думы 21 июня, в ходе своего официального визита в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты российского парламента..

"Пятнадцатого июня председатель Государственной думы Вячеслав Володин встретился с бывшим председателем Национального собрания Республики Корея Чон Се Гюном. Вячеслав Володин сообщил, что 21 июня президент Республики Корея Мун Чже Ин выступит на пленарном заседании Государственной думы", — цитирует сообщение пресс-службы Госдумы РИА Новости.

Предположительно, речь президента Южной Кореи будет содержать в себе элементы укрепления российско-южнокорейских отношений. Кроме того, он поведает депутатам о проводимой совместно с КНДР работе по полной денуклеаризации Корейского полуострова и нормализации диалога между Сеулом и Пхеньяном.

Напомним, президент Республики Корея Мун Чжэ Ин принял приглашение Владимира Путина посетить Россию во время мирового чемпионата по футболу.