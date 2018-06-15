Путин обсудил с председателем КНР урегулирование обстановки на Корейском полуострове
В пятницу, 15 июня, президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой КНР Си Цзиньпином.
"Затронуты некоторые актуальные вопросы международной повестки, включая урегулирование ситуации на Корейском полуострове", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Российский лидер также также выразил благодарность председателю КНР за гостеприимство, оказанное во время недавнего государственного визита Путина в Китай, а также саммита Шанхайской организации сотрудничества.
"С обеих сторон выражено удовлетворение итогами этих мероприятий", - отметили в Кремле.
Кроме того, Си Цзиньпин поздравил Владимира Путина с успешным открытием чемпионата мира по футболу 2018 года и пожелал удачи национальной команде.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал позитивными эмоции Путина после певрго матча между российской сборной и Саудовской Аравией.