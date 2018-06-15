Путин обсудил с председателем КНР урегулирование обстановки на Корейском полуострове

СЕГОДНЯ 14:55 2018-06-15T14:55:16+03:00

Си Цзиньпин поздравил президента России с успешным открытием чемпионата мира по футболу

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В пятницу, 15 июня, президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой КНР Си Цзиньпином.

"Затронуты некоторые актуальные вопросы международной повестки, включая урегулирование ситуации на Корейском полуострове", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Российский лидер также также выразил благодарность председателю КНР за гостеприимство, оказанное во время недавнего государственного визита Путина в Китай, а также саммита Шанхайской организации сотрудничества.

"С обеих сторон выражено удовлетворение итогами этих мероприятий", - отметили в Кремле.

Кроме того, Си Цзиньпин поздравил Владимира Путина с успешным открытием чемпионата мира по футболу 2018 года и пожелал удачи национальной команде.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал позитивными эмоции Путина после певрго матча между российской сборной и Саудовской Аравией.