2018-06-15T15:10:17+03:00
Происшествия

Более 100 человек эвакуировали из московской школы

Возгорание в здании было ликвидировано
Александра БУРОВА
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Возгорание в школе на северо-востоке Москвы ликвидировали возгораниеВозгорание в школе на северо-востоке Москвы ликвидировали возгораниеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Воспламенение произошло утром в пятницу 15 июня в общеобразовательной школе №709 на северо-востоке Москвы, по адресу улица 9-я Северная линия.

Заявление о пожаре поступило в 13:13. Сообщается, что задымление случилось из-за короткого замыкания. Точные причины выясняются. На место незамедлительно были направлены экстренные службы, спасатели и пожарные.

"Днем в пятницу произошло возгорание в четвертом корпусе школы №709 на улице 9-я Северная линия, дом 1, корпус 2. В настоящее время возгорание ликвидировано, площадь составила 3 кв. метра", - сообщил источник в экстренных службах города информационному агентству ТАСС.

Из здания школы эвакуировали 95 школьников и 26 сотрудников. О пострадавших не сообщается.

Напомним, что ранее, 6 июня, в северной столице - Санкт-Петербурге произошло задымление в одной из школ, в это время выпускники писали ЕГЭ по русскому языку.

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