Более 100 человек эвакуировали из московской школы
Воспламенение произошло утром в пятницу 15 июня в общеобразовательной школе №709 на северо-востоке Москвы, по адресу улица 9-я Северная линия.
Заявление о пожаре поступило в 13:13. Сообщается, что задымление случилось из-за короткого замыкания. Точные причины выясняются. На место незамедлительно были направлены экстренные службы, спасатели и пожарные.
"Днем в пятницу произошло возгорание в четвертом корпусе школы №709 на улице 9-я Северная линия, дом 1, корпус 2. В настоящее время возгорание ликвидировано, площадь составила 3 кв. метра", - сообщил источник в экстренных службах города информационному агентству ТАСС.
Из здания школы эвакуировали 95 школьников и 26 сотрудников. О пострадавших не сообщается.
Напомним, что ранее, 6 июня, в северной столице - Санкт-Петербурге произошло задымление в одной из школ, в это время выпускники писали ЕГЭ по русскому языку.