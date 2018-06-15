«Газпром» возобновил переговоры с Южной Кореей о строительстве газопровода через территорию КНДР

СЕГОДНЯ 15:14 2018-06-15T15:14:54+03:00

"Газпром" и Южная Корея возобновили переговоры о строительстве газопровода через КНДР Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

"Газпром" возобновил переговоры с Республикой Корея насчет возведения газопровода по территории Северной Кореи. Об этом заявил заместитель председателя правления Виталий Маркелов.

"На сегодняшний день ситуация политическая уже несколько иная, и южнокорейская сторона обращалась к "Газпрому" относительно возобновления данного проекта. Состоялась серия переговоров по этой части, и эти переговоры продолжаются", - сказал Маркелов на пресс-конференции.

Напомним, в сентябре 2008 года "Газпром" и южнокорейская газовая корпорация Cogas заключили меморандум о взаимопонимании по вопросу совместной оценки целесообразности проекта газопровода. При удачной реализации этих планов Южная Корея смогла бы ежегодно получать из России до 7,5 млн тонн газа начиная с 2015 года. Соглашение о совместном исследовании заключили24 июня 2010 года. Однако из-за ухудшения отношений между КНДР и Южной Кореей переговоры были приостановлены.

Зампред правления "Газпрома" сообщил о возобновлении переговоров на этот счет.

"Поэтому сказать дальше мы пока не можем, но переговоры мы такие с корейской стороной возобновляем", - заявил он, передает ТАСС.