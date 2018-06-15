2018-06-15T15:14:54+03:00
Экономика

«Газпром» возобновил переговоры с Южной Кореей о строительстве газопровода через территорию КНДР

Зампред правления компании Виталий Маркелов назвал «несколько иной» современную политическую ситуацию
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
"Газпром" и Южная Корея возобновили переговоры о строительстве газопровода через КНДР"Газпром" и Южная Корея возобновили переговоры о строительстве газопровода через КНДРФото: REUTERS
Изменить размер текста:

"Газпром" возобновил переговоры с Республикой Корея насчет возведения газопровода по территории Северной Кореи. Об этом заявил заместитель председателя правления Виталий Маркелов.

"На сегодняшний день ситуация политическая уже несколько иная, и южнокорейская сторона обращалась к "Газпрому" относительно возобновления данного проекта. Состоялась серия переговоров по этой части, и эти переговоры продолжаются", - сказал Маркелов на пресс-конференции.

Напомним, в сентябре 2008 года "Газпром" и южнокорейская газовая корпорация Cogas заключили меморандум о взаимопонимании по вопросу совместной оценки целесообразности проекта газопровода. При удачной реализации этих планов Южная Корея смогла бы ежегодно получать из России до 7,5 млн тонн газа начиная с 2015 года. Соглашение о совместном исследовании заключили24 июня 2010 года. Однако из-за ухудшения отношений между КНДР и Южной Кореей переговоры были приостановлены.

Зампред правления "Газпрома" сообщил о возобновлении переговоров на этот счет.

"Поэтому сказать дальше мы пока не можем, но переговоры мы такие с корейской стороной возобновляем", - заявил он, передает ТАСС.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Премьер-министр Израиля пожелал всем участникам ЧМ-2018 по футболу побед
В России начинает действовать механизм внесудебной блокировки онлайн-магазинов алкоголя
Набиуллина прогнозирует незначительное влияние ЧМ-2018 на инфляцию в России
Трамп анонсировал скорую встречу с Путиным
Вице-президент Facebook подал в отставку
Марадона высмеял решение ФИФА отдать ЧМ-2026 по футболу США, Канаде и Мексике
Украинский омбудсмен отказалась встречаться с Москальковой
В России могут назначить психологическую экспертизу перед пластической операцией
Матвиенко: повышение НДС не затронет малообеспеченных россиян
Американские СМИ назвали новое хитрое оружие России
Повышение пенсионного возраста не станет шоковой терапией, уверена Матвиенко
Федерация Саудовской Аравии опровергла сообщения о наказании за поражение 0:5 от России на ЧМ-2018 по футболу
На американских горках во Флориде сошли с рельсов несколько вагонеток
Более 100 человек эвакуировали из московской школы
Стрельба в похоронном бюро в Калифорнии: пострадали пять человек
Путин обсудил с председателем КНР урегулирование обстановки на Корейском полуострове
Президент Южной Кореи Мун Чже Ин выступит перед депутатами Госдумы
В МИД Украины решили не реагировать на сообщения СМИ о словах Трампа про Крым
В Москве запустистили интерактивную карту обитания певчих птиц
На Гавайях вулкан извергает драгоценные камни
Травма Алана Дзагоева: у футболиста сборной России диагностировали повреждение мышц задней поверхности бедра
Эксперты оценили проект ЦБ по новым тарифам ОСАГО