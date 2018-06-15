На американских горках во Флориде сошли с рельсов несколько вагонеток

СЕГОДНЯ 15:16 2018-06-15T15:16:31+03:00

В результате инцидента два человека сорвались с высоты более десяти метров

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Серьезная авария произошла в парке развлечений города Дейтон-Бич штата Флорида. В четверг, 14 июня, несколько вагонеток аттракциона "Американские горки" сошли с рельсов. Такое заявление сделали в местной пожарной службе.

В результате инцидента два человека сорвались вниз с высоты более десяти метров. Данных об их состоянии не приводится.

"Десять пассажиров спасены. Шестеро из них доставлены в больницу", — говорится в сообщении, опубликованном на странице пожарной службы в Twitter.

В результате инцидента шесть человек были госпитализированыФото: twitter.com

Фото: twitter.com

Уточняется, что несколько посетителей парка аттракционов оказались в ловушке в одной из тележек, которая буквально повисла в воздухе. На помощь испуганным людям пришли спасатели.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что тем же вечером в американском городе Хэйворд штата Калифорния произошла стрельба. В результате происшествия, которое произошло в одном из похоронных бюро, пострадали пять человек.