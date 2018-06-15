На американских горках во Флориде сошли с рельсов несколько вагонеток
Серьезная авария произошла в парке развлечений города Дейтон-Бич штата Флорида. В четверг, 14 июня, несколько вагонеток аттракциона "Американские горки" сошли с рельсов. Такое заявление сделали в местной пожарной службе.
В результате инцидента два человека сорвались вниз с высоты более десяти метров. Данных об их состоянии не приводится.
"Десять пассажиров спасены. Шестеро из них доставлены в больницу", — говорится в сообщении, опубликованном на странице пожарной службы в Twitter.
В результате инцидента шесть человек были госпитализированыФото: twitter.com
Фото: twitter.com
Уточняется, что несколько посетителей парка аттракционов оказались в ловушке в одной из тележек, которая буквально повисла в воздухе. На помощь испуганным людям пришли спасатели.
Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что тем же вечером в американском городе Хэйворд штата Калифорния произошла стрельба. В результате происшествия, которое произошло в одном из похоронных бюро, пострадали пять человек.