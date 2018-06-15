Федерация Саудовской Аравии опровергла сообщения о наказании за поражение 0:5 от России на ЧМ-2018 по футболу

СЕГОДНЯ 15:27 2018-06-15T15:27:04+03:00

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Все-таки никого в сборной Саудовской Аравии не будут наказывать за разгромное поражение со счетом 0:5 в матче открытия чемпионата мира по футболу 2018 от России. Федерация футбола страны опровергла сообщения, которые появились сегодня в эфире саудовского канала "Аль-Арабия". На самом деле все не так:

- Канал ввел в заблуждение общественное мнение. Они сказали, будто глава федерации возложил ответственность на некоторых игроков сборной за проигрыш сборной России. Он унизил этим одних игроков перед другими. Но проигрыш матча - это показатель уровня всех команды, отмечается в заявлении, которое появилось на сайте федерации.

Как было отмечено, в дальнейшем вся команда будет работать над исправлением ошибок. Чтобы затем достигнуть нужного результата. На групповом этапе команде Саудовской Аравии предстоит сыграть еще два поединка - против Уругвая и Египта.