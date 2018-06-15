2018-06-15T15:27:40+03:00
Общество

Повышение пенсионного возраста не станет шоковой терапией, уверена Матвиенко

По мнению спикера Совфеда, правительство предложило "самый мягкий сценарий" реформы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко. ФОТО Zuma TASSСпикер Совфеда Валентина Матвиенко. ФОТО Zuma TASS
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила уверенность в том, что повышение пенсионного возраста в России не станет шоковой терапии, поскольку будет проводиться медленно и поэтапно. Такое заявление спикер сделала, выступая перед журналистами в Саранске.

"Это не станет шоковой терапией. <...> Это самый мягкий сценарий, который можно было придумать", - сказала она.

По мнению Матвиенко. проведение пенсионной реформы является "своевременным и правильным", и откладывать данное решение было уже нельзя.

Ожидается, что окончательно все документы могут быть утверждены уже в сентябре-октябре, заявила спикер. Все зависит от того, как будут проходить обсуждения, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что правительство предложило постепенно повышать пенсионный возраст россиян, начиная с 2019 года. В результате планируется достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин к 2028 году и 63 лет для женщин в 2034 году.

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