Повышение пенсионного возраста не станет шоковой терапией, уверена Матвиенко

СЕГОДНЯ 15:27 2018-06-15T15:27:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила уверенность в том, что повышение пенсионного возраста в России не станет шоковой терапии, поскольку будет проводиться медленно и поэтапно. Такое заявление спикер сделала, выступая перед журналистами в Саранске.

"Это не станет шоковой терапией. <...> Это самый мягкий сценарий, который можно было придумать", - сказала она.

По мнению Матвиенко. проведение пенсионной реформы является "своевременным и правильным", и откладывать данное решение было уже нельзя.

Ожидается, что окончательно все документы могут быть утверждены уже в сентябре-октябре, заявила спикер. Все зависит от того, как будут проходить обсуждения, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что правительство предложило постепенно повышать пенсионный возраст россиян, начиная с 2019 года. В результате планируется достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин к 2028 году и 63 лет для женщин в 2034 году.