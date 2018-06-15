Повышение пенсионного возраста не станет шоковой терапией, уверена Матвиенко
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила уверенность в том, что повышение пенсионного возраста в России не станет шоковой терапии, поскольку будет проводиться медленно и поэтапно. Такое заявление спикер сделала, выступая перед журналистами в Саранске.
"Это не станет шоковой терапией. <...> Это самый мягкий сценарий, который можно было придумать", - сказала она.
По мнению Матвиенко. проведение пенсионной реформы является "своевременным и правильным", и откладывать данное решение было уже нельзя.
Ожидается, что окончательно все документы могут быть утверждены уже в сентябре-октябре, заявила спикер. Все зависит от того, как будут проходить обсуждения, передает ТАСС.
Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что правительство предложило постепенно повышать пенсионный возраст россиян, начиная с 2019 года. В результате планируется достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин к 2028 году и 63 лет для женщин в 2034 году.