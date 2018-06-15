Матвиенко: повышение НДС не затронет малообеспеченных россиян

СЕГОДНЯ 15:38 2018-06-15T15:38:38+03:00

Все льготы по налогу на социально значимые товары и услуги сохранятся

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Повышение налога на добавленную стоимость не окажет никакого негативного влияния на малообеспеченных жителей России. Такое заявление сделала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она подчеркнула, что все льготы по налогу на социально значимые и жизненно необходимые продукты питания, товары и услуги сохранятся на текущем уровне.

"НДС будет повышен на 2%, но не за счет граждан. <...> Поэтому для граждан это не будет чувствительно. Я имею в виду для тех слоев, которые в первую очередь малообеспеченные, нуждающиеся слои", - цитирует "Интерфакс" спикера.

По словам Матвиенко, при необходимости Совфед будет готов внести в документ о повышении НДС какие-то дополнения, уточнения или правки.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что правительство предложило поднять ставку НДС с 18% до 20%. При этом глава Счетной палаты Алексей Кудрин заверил, что другие налоги увеличиваться пока не будут.