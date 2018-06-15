Марадона высмеял решение ФИФА отдать ЧМ-2026 по футболу США, Канаде и Мексике

СЕГОДНЯ 16:08 2018-06-15T16:08:16+03:00

По мнению легенды футбола, Мексика уже проводила два раза ЧМ, а Канада заслуживает только лыжных гонок

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Диего Марадона раскритиковал решение конгресса Международной федерации футбола (ФИФА) доверить проведение Чемпионата мира по футболу мира-2026 США, Канаде и Мексике.

В ироничной форме прославленный аргентинский футболист объяснил журналистам почему ФИФА этого делать не стоило, и за что считает данное решение футбольных функционеров бредовым.

«Мне этот бред не по душе. Мексика не заслуживает этого, они уже проводили два раза чемпионат. Мексиканцы сыграют с Бразилией или Германией — и вылетят. Канадцы могут быть хорошими лыжниками, о каком футболе может идти речь? А американцы и вовсе захотят сделать четыре периода по 25 минут ради рекламы», — приводит слова Марадоны издание ESPN.

Кстати, во время проведения ЧМ-94, который проходил в США, американцы действительно призывали тогдашнего главу ФИФА Жоао Авеланжа сделать четыре тайма по 25 минут, мотивируя это дополнительным привлечением рекламных инвестиций. Что до «хороших канадских лыжников», то тут Марадонна явно показал незнание существующих реалий. Дело в том, что Канада ни на одном из существующих мировых лыжных соревнований не поднималась выше первой десятки. Ну а сборная Мексики, как известно, является довольно крепким орешком и способна дать бой любому гранду мирового футбольного Олимпа.

13 июня в Москве Международный футбольный конгресс ФИФА проголосовал за совместную заявку США, Мексики и Канады на проведение ЧМ-2026.

Напомним, ЧМ-2022 пройдет в Катаре, а нынешний мундиаль стартовал 14 июня 2018 года в России, на котором в стартовом матче российская сборная с разгромным счетом 5:0 одержала верх над командой Саудовской Аравии.