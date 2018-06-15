Украинский омбудсмен отказалась встречаться с Москальковой

СЕГОДНЯ 16:06 2018-06-15T16:07:03+03:00

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Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова отказалась от встречи с российской коллегой Татьяной Москальковой, которая должна была состояться в субботу, 16 июня, в Омске. В ходе нее омбудсмены планировали согласовать дорожную карту взаимных визитов к заключенных гражданам обеих стран и обсудить судьбу имеющего двойное гражданство Дмитрия Штыбликова, осужденного за подготовку диверсий.

"Поскольку я узнала, что там участвуют и губернатор Омской области, и другие лица, я в таких мероприятиях участия не принимаю", - приводит телеканал "112.Украина" слова Денисовой.

Отказ украинского омбудсмена от встречи подтвердила и Москалькова. Она заявила, что в таком случае поедет к Штыбликову одна.

Между тем, российская уполномоченная напомнила Денисовой, что та не должна предпринимать никаких действий до согласования дорожной карты, но в результате украинский омбудсмен, вопреки договоренностям, уже в пятницу отправилась в Ямало-Ненецкий автономный округ, где содержится обвиненный в подготовке теракта режиссер Олег Сенцов, передает сайт kp.ru.

"Я рассматриваю поездку моей украинской коллеги на Ямал, как ее личную инициативу", - написала Москалькова на своей странице в Instagram.

Она выразила надежду на то, что ее диалог с Людмилой Денисовой вернётся в конструктивное русло и паритетная программу взаимных визитов все же будет утверждена.