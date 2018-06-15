Вице-президент Facebook подал в отставку

СЕГОДНЯ 16:15 2018-06-15T16:15:24+03:00

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Вице-президент Facebook по коммуникациям и политике Элиот Шрейдж подал в отставку, о чем официально заявил на своей странице в социальной сети. Своему уходу топ-менеджер посвятил большой пост, где намекнул на то, что его решение связано с последними громкими событиями в Facebook. Речь идет о масштабной утечке информации.

- После более чем десятилетия в Facebook, я решил, что пришло время начать новую главу в моей жизни. Мы ожидаем найти кого-то с той же страстью, честностью, решительностью и энергией, которой наша команда ежедневно приходят в Facebook. Марк и Шерил попросили меня остаться, чтобы управлять переходом, а затем остаться консультантом, чтобы помочь в конкретных проектах, - и я рад помочь, - пишет Элиот Шрейдж.

Кто займет пост топ-менеджера пока не сообщается. Сам вице-президент уточняет, что лично будет подыскивать себе замену.