Трамп анонсировал скорую встречу с Путиным

СЕГОДНЯ 16:20 2018-06-15T16:20:48+03:00

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Встреча главы Белого дома Дональда Трампа и президента России Владимира Путина может состоятся уже в ближайшее время. Об этом сообщил сам американский президент в эфире телеканала Fox News.

«Моя встреча с президентом Путиным может состоятся уже очень скоро. Да. Мы сейчас прорабатываем возможные варианты места саммита. В любом случае, мы очень скоро встретимся», - сказал в интервью журналистам телеканала президент США.

Накануне стало известно, что Вашингтон и Москва активно прорабатывают возможность проведения встречи американского и российского лидеров Дональда Трампа и Владимира Путина. По заверениям директора по Европе и России в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Ричарда Хукера, основной площадкой для встречи лидеров мировых супердержав рассматривается столица Австрии Вена.

Отметим, что именно столицу альпийской республики для встречи со свои американским коллегой рассматривает и президент России Владимир Путин. Во время своего недавнего визита в Австрию российских лидер обсудил этот вопрос с федеральным канцлером Себастьяном Курцем.