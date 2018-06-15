2018-06-15T16:50:09+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Премьер-министр Израиля пожелал всем участникам ЧМ-2018 по футболу побед

Глава израильского правительства произнес это пожелание на праздновании Дня России
Алексей ОСИПОВ
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и посол РФ в Израиле Анатолий Викторов с супругами Фото: А. Бен-ГершомПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и посол РФ в Израиле Анатолий Викторов с супругами Фото: А. Бен-Гершом
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В Израиле отметили День России, причем впервые в современной истории это торжество состоялось в Иерусалиме, на Сергиевском подворье.

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху, являющийся также министром иностранных дел, тепло поздравил собравшихся, отметив, что испытывает глубокое уважение к России за ее вклад в мировую культуру и за отвагу ее граждан.

«Мы вовек не забудем, какую жертву принес русский народ и Красная Армия, усмиряя нацистского монстра. Мы знаем, что это был поворотный момент истории, и считаем, что его следует помнить», - сказал Нетаньяху.

Празднование Дня России в Израиле совпало с открытием Чемпионата мира по футболу-2018, и премьер-министр Израиля отметил это, сказав, что поскольку также является министром иностранных дел своей страны, хотел бы дипломатично пожелать победы всем участникам мирового первенства.

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