Трамп: Обама был готов начать войну с КНДР

СЕГОДНЯ 17:07 2018-06-15T17:07:23+03:00

Действующий хозяин Белого дома рассказал журналистам о подробностях одной из личных встреч с бывшим лидером нации Фото: REUTERS

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44-й президент США Барак Обама был в шаге от того, чтобы развязать войну с Северной Кореей в бытность главой государства. Об этом журналистам 15 июня рассказал нынешний глава Белого дома Дональд Трамп.

«Когда я говорил с президентом Обамой, он фактически был готов начать войну с КНДР", - заявил американец в интервью телеканалу Fox News.

В продолжении темы, Дональд Трамп привел подробности разговора с Обамой. Со слов американского лидера, он спросил тогда Обаму, говорил ли он с лидером КНДР Ким Чен Ыном по поводу начала военной компании против его страны. На что тот ответил отрицательно.

"Тогда я сказал, что, может быть, было бы неплохо поговорить с ним для начала?" - рассказал Трамп.

В завершении разговора, Трамп подчеркнул, что "хорошо поладил" с Ким Чен Ыном во время их встречи в Сингапуре. "Между нами сложилась очень хорошая химия", - указал президент.

Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын провели 12 июня встречу в гостинице Capella у берегов Сингапура. По итогам саммита, который прошел в позитивном и дружеском ключе, стороны подписали совместный документ, согласно которому КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США.