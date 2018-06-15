2018-06-15T17:20:49+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Матч Марокко - Иран: Буссуфа с первых минут начнет игру в составе команды Марокко

Стал известен стартовый состав марокканцев на игру 1 тура в Санкт-Петербурге
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Сборная Марокко на предыгровой разминке.Сборная Марокко на предыгровой разминке.Фото: REUTERS
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В пятницу, 15 июня, в Санкт-Петербурге на стадионе на Крестовском острове пройдет матч 1 тура чемпионата мира по футболу 2018 в группе "В" между командами Марокко и Ирана. Стал известен стартовый состав номинальных "хозяев" этого поединка. В нем - есть знакомые личности. Известный по выступлениям за "Анжи" и "Локомотив" Мбарк Буссуфа с первых минут начнет игру в Санкт-Петербурге.

Стартовый состав сборной Марокко: Мунир Эль-Кажуи (вратарь), Ашраф Хакими, Меди Бенатиа (капитан), Ромен Саисс, Хаким Зийеш, Карим Эль-Ахмади, Юнес Бельханда, Мбарк Буссуфа, Нуреддин Амрабат, Амин Арит, Аюб Эль-Кааби.

Выйти на поле имеют право все игроки, включенные в заявку на турнир. Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча Марокко - Иран.

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