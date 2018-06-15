Матч Марокко - Иран: Сердар Азмун появится в стартовом составе сборной Ирана

СЕГОДНЯ 17:21 2018-06-15T17:22:42+03:00

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Сборные Ирана и Марокко начинают в пятницу, 15 июня, свои выступления на чемпионате мира по футболу 2018 в России. Они проведут очный поединок в Санкт-Петербурге. Иранская команда огласила свой стартовый состав на игру. Главная звезда Ирана, форвард "Рубина" Сердар Азмун, начнет игру с первых минут.

Стартовый состав сборной Ирана на игру: Али Бейранванд (вратарь), Эхсан Хаджсафи, Рузбех Чешми, Мортеза Пурлиганджи, Рамин Резаэян, Масуд Шоджаи (капитан), Омид Эбрахими, Вахид Эбрахими, Вахид Амири, Карим Ансарифард, Алиреза Джаханбахш, Сердар Азмун.

Выйти на поле имеют право все игроки, включенные в заявку на турнир. Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча Марокко - Иран.