Украина получит от США пулеметы для нового боевого модуля
Соединенные Штаты совместно с Украиной займутся производством боевого модуля для нужд вооруженных сил страны, а также поставок в третьи страны. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба украинского концерна "Укроборонпром".
Договоренность об этом была подтверждена в меморандуме о сотрудничестве между государственным предприятием "Спецтехноэкспорт" (входит в "Укроборонпром") и одной из ведущих компаний США, специализирующейся на производстве стрелкового оружия, название которой не разглашается.
"Американская компания будет поставлять пулеметы для боевых модулей, производство наладят на одном из предприятий "Укроборонпрома", - сказано в сообщении.
По заверениям украинского оборонного предприятия, Киев и Вашингтон согласовали факт того, что по итогам производства боевой модуль заступит на дежурство ВСУ. Кроме того, Незалежная получит возможность осуществлять его поставки в третьи страны.
Напомним, что нынешние киевские власти неоднократно призывали Вашингтон и других своих западных партнеров начать поставки летального оружия в страну якобы в оборонительных целях. Не так давно США начали поставлять на Украину комплексы противотанковой обороны «Джавелин».