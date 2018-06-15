2018-06-15T17:47:03+03:00
Политика

Украина получит от США пулеметы для нового боевого модуля

Об этом заявили в "Укроборонпроме"
Евгений ЧЕРНЕНКО
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В конце апреля 2018 года Вашингтон уже передал Незалежной несколько противотанковых ракетных комплексов ДжавелинВ конце апреля 2018 года Вашингтон уже передал Незалежной несколько противотанковых ракетных комплексов ДжавелинФото: REUTERS
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Соединенные Штаты совместно с Украиной займутся производством боевого модуля для нужд вооруженных сил страны, а также поставок в третьи страны. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба украинского концерна "Укроборонпром".

Договоренность об этом была подтверждена в меморандуме о сотрудничестве между государственным предприятием "Спецтехноэкспорт" (входит в "Укроборонпром") и одной из ведущих компаний США, специализирующейся на производстве стрелкового оружия, название которой не разглашается.

"Американская компания будет поставлять пулеметы для боевых модулей, производство наладят на одном из предприятий "Укроборонпрома", - сказано в сообщении.

По заверениям украинского оборонного предприятия, Киев и Вашингтон согласовали факт того, что по итогам производства боевой модуль заступит на дежурство ВСУ. Кроме того, Незалежная получит возможность осуществлять его поставки в третьи страны.

Напомним, что нынешние киевские власти неоднократно призывали Вашингтон и других своих западных партнеров начать поставки летального оружия в страну якобы в оборонительных целях. Не так давно США начали поставлять на Украину комплексы противотанковой обороны «Джавелин».

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