Украинский генерал предложил выкопать канал и «отрезать» Крым

СЕГОДНЯ 18:31 2018-06-15T18:31:30+03:00

По словам военачальника, таким образом можно будет бороться с «доминированием России» в акватории Крыма

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Экс-начальник Генерального штаба ВСУ Анатолий Лопата предложил выкопать ров на границе Крыма и превратить его в остров.

"Мы можем выйти с совершенно другой стороны, отрезав каналом Крым от суши. И сделать его островом. Эта идея мне нравится", — заявил Лопата в интервью "Обозревателю".

С помощью такой меры, по мнению украинского генерала, можно будет бороться с "доминированием России" в акватории Крыма. Он добавил, что по будущему каналу якобы смогут проходить любые высокотоннажные корабли, а для этого ров должен быть около ста метров в ширину.

Таки образом, подчеркнул Лопата, Украина получит не только выход к морю, но и сможет контролировать территорию "от Мариуполя и дальше".

Напомним, в мае 2015 года занимавший тогда пост премьера Украины Арсений Яценюк сообщил о начале строительства "реальной госграницы" с Россией. Первоначально проект назывался "Стена", а затем был переименован в "Европейский вал".