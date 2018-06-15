2018-06-15T19:12:13+03:00
Политика

Красовский подал документы для выдвижения кандидатом в мэры Москвы

На этом посту он хочет обеспечить права и свободы москвичей
Александра БУРОВА
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Антон Красовский подал документы для выдвижения кандидатом в мэры МосквыАнтон Красовский подал документы для выдвижения кандидатом в мэры МосквыФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Общественный деятель и журналист антон Красовский выдвинул свою кандидатуру на пост мэра Москвы.

Документы он подал как директор благотворительного фонда "Спид. Центр".

По его словам, основной причиной для данного шага является его желание опеспечить права и свободу жителей столицы. Кроме того, Красовский заявил, что волнуется о хозяйственных нуждах людей, об отсутствии парковых зон, детских садов, разрушении домов.

Основной идеей социал-демократической программы журналиста и его команды является поиск надежды и справедливости для простых людей.

Напомним, что о своём желании учавствовать в выборах мэра Москвы Антон Красовский заявил ещё 21 мая.

Мосгоризбирком будет принимать документы на регистрацию кандидатов до 18:00 3 июля. А сами выборы пройдут в Единый день голосования, 9 сентября.

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