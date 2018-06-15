СЕГОДНЯ 19:12 2018-06-15T19:12:13+03:00

Антон Красовский подал документы для выдвижения кандидатом в мэры Москвы Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

На этом посту он хочет обеспечить права и свободы москвичей

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Общественный деятель и журналист антон Красовский выдвинул свою кандидатуру на пост мэра Москвы.

Документы он подал как директор благотворительного фонда "Спид. Центр".

По его словам, основной причиной для данного шага является его желание опеспечить права и свободу жителей столицы. Кроме того, Красовский заявил, что волнуется о хозяйственных нуждах людей, об отсутствии парковых зон, детских садов, разрушении домов.

Основной идеей социал-демократической программы журналиста и его команды является поиск надежды и справедливости для простых людей.

Напомним, что о своём желании учавствовать в выборах мэра Москвы Антон Красовский заявил ещё 21 мая.

Мосгоризбирком будет принимать документы на регистрацию кандидатов до 18:00 3 июля. А сами выборы пройдут в Единый день голосования, 9 сентября.