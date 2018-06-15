В НИИ Склифосовского в Москве попал первый иностранец во время ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 19:11 2018-06-15T19:14:37+03:00

Болельщики из Аргентины и Перу на чемпионате мира по футболу в Москве Фото: REUTERS

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С начала чемпионата мира по футболу 2018 году в приемное отделение НИИ Склифосовского в Москве попал первый иностранный болельщик. Гражданин Аргентины пострадал, когда попытался стащить футбольного фаната с забора.

Как сообщает «360» со ссылкой на источник в экстренных службах, 52-летний мужчина работает сотрудником Интерпола. Отмечается, что попытался снять другого человека, вспоминая свою работу. Но ему не удалось удержать хулигана, поэтому аргентинец вывихнул плечо при падении. О состоянии болельщика, который приземлился на пострадавшего, не уточняется. Инцидент произошел на Никольской улице в Москве.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, Тверской суд столицы арестовал на два месяца гражданку Перу, которую подозревают в карманной краже. Женщину зовут Эйви Патриция Кавесес. Ее задержали накануне вечером недалеко от Красной площади, где сейчас самое большое скопление иностранцев.