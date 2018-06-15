2018-06-15T19:41:00+03:00
В мире

Экс-главу предвыборного штаба Трампа отправили за решетку

Пол Манафорт ранее находился под домашним арестом
Екатерина БОЛГОВА
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Экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол МанафортЭкс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол МанафортФото: REUTERS
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Экс-главу предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта отправили. Суд изменил меру пресечения с домашнего ареста после того, как спецпрокурор Роберт Мюллер, ведущий расследование о приписываемом России вмешательстве в американские выборы, заявил о попытке Манафорта оказать давление на свидетелей, передает агентство Bloomberg.

Напомним, Пол Манафорт был руководителем предвыборного штаба Трампа во время президентской кампании 2016 года. Он ушел с должности после того, как выяснилось о его сотрудничестве в качестве лоббиста с украинской Партией регионов.

В мае прошлого года Манафорт стал фигурантом дела о возможной связи окружения Трампа. В октябре ему предъявили обвинения и отправили под домашний арест. Политика обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании средств. Обвинения также предъявлены деловому партнеру Манафорта Рику Гейтсу.

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