Захарова отреагировала на обвинения в неверном цитировании Тэтчер

СЕГОДНЯ 21:05 2018-06-15T21:05:43+03:00

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в качестве примера русофобии со стороны Лондона вспомнила фразу, которую приписывают экс-премьер Великобритании Маргарет Тэтчер.

«В ноябре 1991 года в своей речи в Хьюстоне экс-премьер-министр Великобритании Тэтчер заявила, что «по оценкам мирового сообщества, экономически целесообразно проживание на территории России только 15 млн человек», - приводятся слова Захаровой в официальном микроблоге МИД РФ в Twitter.

Позже некоторые пользователи социальных сетей заявили, что это заявление Тэтчер не фигурирует в официальных документах. Кроме того, нет данных о том, что бывшая премьер-министр выступала в Хьюстоне в 1991 году.

«Если кто-то может сказать, что такого заявления не было, мы только этому порадуемся», - ответила Захарова в другом сообщении российского внешнеполитического ведомства.