Захарова отреагировала на обвинения в неверном цитировании Тэтчер
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в качестве примера русофобии со стороны Лондона вспомнила фразу, которую приписывают экс-премьер Великобритании Маргарет Тэтчер.
«В ноябре 1991 года в своей речи в Хьюстоне экс-премьер-министр Великобритании Тэтчер заявила, что «по оценкам мирового сообщества, экономически целесообразно проживание на территории России только 15 млн человек», - приводятся слова Захаровой в официальном микроблоге МИД РФ в Twitter.
Позже некоторые пользователи социальных сетей заявили, что это заявление Тэтчер не фигурирует в официальных документах. Кроме того, нет данных о том, что бывшая премьер-министр выступала в Хьюстоне в 1991 году.
«Если кто-то может сказать, что такого заявления не было, мы только этому порадуемся», - ответила Захарова в другом сообщении российского внешнеполитического ведомства.