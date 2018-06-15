Следствие по делу о покушении на Бабченко предъявило обвинение еще одному человеку
Замруководителя главного следственного управления Службы безопасности Украины Богдан Тиводар заявил, что следствие по делу о покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко предъявило обвинение еще одному человеку. Им стал гражданин Украины Вячеслав Пивоварник.
"8 июня гражданину Украины Пивоварнику предъявлено обвинение по статьям... об организации и подготовке террористического акта", - сказа Тиводар на брифинге.
Он отметил, что обвинение было предъявлено заочно, следствие сейчас устанавливает местоположение Пивоварника, передает ТАСС.
Как сообщал сайт kp.ru, 29 мая стало известно об убийстве Бабченко в Киеве. На следующий день СБУ заявила, что журналист жив, а его убийство было инсценировано для того, чтобы выявить заказчиков готовившегося покушения. Глава СБУ Василий Грицак сообщил, что обвиняемый в организации преступления задержан — руководитель украинско-немецкого оружейного предприятия "Шмайсер" Борис Герман.
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