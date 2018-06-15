В Мюнхене мужчина смертельно ранил женщину ножом

СЕГОДНЯ 21:40 2018-06-15T21:40:51+03:00

Личность нападавшего в настоящее время не установлена

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В пятницу, 15 июня, в немецком Мюнхене неизвестный мужчина ранил ножом женщину. Пострадавшая от полученного ранения скончалась, сообщила газета Süddeutsche Zeitung.

Инцидент произошел в районе Нойхаузен. Личность злоумышленника в настоящее время не установлена.

По данным таблоида Bild, происшествие случилось в квартире, где жила женщина. Кроме того, были ранены еще три человека - две женщины и мужчина. Отмечается, что сам нападавший тоже пострадал. После инцидента он сбежал, теперь его разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

Местные СМИ сообщают, что в полиции исключают версию теракта. Предполагается, что речь идет о происшествии на бытовой почве.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, 7 апреля 49-летний гражданин Германии за рулем автомобиля въехал в посетителей открытого кафе в центре немецкого Мюнстера. В результате погибли три человека, около 20 пострадали. По информации местных СМИ, сам водитель, страдавший психическим расстройством, покончил с собой.