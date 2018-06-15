Банк России оценил возможный эффект от повышения разных налогов на инфляцию
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что наибольшим было бы влияние на инфляцию от введения налога с продаж, а наименьшим был бы эффект а от повышения подоходного налога.
Напомним, накануне правительство одобрило законопроект о повышении НДС с 18% до 20%. Также кабмин предлагает закрепить действующий тариф страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в размере 30%.
"Налоговые меры оценивались, и их эффективность оценивается не только с точки зрения проинфляционных мер, но в том числе и с точки зрения влияния в целом на экономику, на потребление и другие факторы... Наиболее проинфляционный эффект был бы, если бы было принято решение введения налога с продаж. Что касается подоходного налога, это наименее проинфляционная мера", — сказала Набиуллина на пресс-конференции.
Она подчеркнула, эта оценка налоговых изменений является ограниченной, передает РИА Новости.