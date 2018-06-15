На "Нафтогаз" подали в суд, чтобы добиться возобновления подачи газа в Киеве

СЕГОДНЯ 22:57 2018-06-15T22:57:31+03:00

На "Нафтогаз" подали в суд из-за отключения газа в Киеве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как сообщается на сайте киевской администрации, в суд обратилось коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго"

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На украинскую компани "Нафтогаз" подали иск в суд, чтобы добиться возобновления подачи газа. Как сообщается на сайте городской администрации, в суд обратилось коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго".

Напомним, ранее "Нафтогаз" заявил, что договор на поставку газа "Киевтеплоэнерго" не будет продлеваться, пока не будет закрыта задолженность, которая составляет 4,8 миллиарда гривен, из них 2,3 миллиарда — штрафы и долги за льготные и субсидированные поставки.

В результате три тысячи домов в украинской столице остаются без горячего водоснабжения. Ранее городской совет призвал "Нафтогаз" немедленно возобновить подачу газа, угрожая отключением коммуникаций компании. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что обратится в суд.

"На сегодня еще окончательно не определена сумма долга "Киевэнерго" перед НАК "Нафтогаз". Часть этой суммы является предметом судебного разбирательства, поэтому передача этих долгов даже теоретически невозможна", — сказал замглавы городской администрации Петр Пантелеев, передает РИА Новости.