Мультсериал "Рик и Морти" выйдет раньше, чем ожидалось

СЕГОДНЯ 00:15 2018-06-16T00:15:29+03:00

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Авторы культового сериала "Рик и Морти" Дэн Хармон и Джастин Ройланд рассказали, что начали работу над четвертым сезоном шоу. Сейчас пишется сценарий, обсуждаются идеи, сюжетные ходы.

По словам Ройланда, зрителей ожидает самый крутой сезон. Также он отметил, что ждать новых серий не надо будет слишком долго. Очень возможно, что уже в конце 2018-начале 2019 года продолжение мультсериала выйдет на телеэкраны.

В мае 2018 года телеканал Adult Swim заказал еще 70 серий продолжения "Рик и Морти". Об этом рассказал на в Twitter один из авторов мультсериала Джастин Ройланд.

"Будет еще больше "Рика и Морти".

70 серий - это больше, чем уже вышло!

"Рик и Морти" - американский мультсериал в жанре псевдонаучной фантастики. Первый сезон вышел в 2013 году на телеканале Cartoon Network.