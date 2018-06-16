2018-06-16T00:21:57+03:00
Политика

СБУ разослала провайдерам список из 181 сайта для блокирования на Украине

В списке сайты ДНР, ЛНР, российских СМИ, православного радио и сервиса Webmoney
Юлия ДИВЕЕВА
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На Украине заблокируют сайты российских телеканалов и крымского правительстваНа Украине заблокируют сайты российских телеканалов и крымского правительстваФото: REUTERS
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Служба безопасности Украины (СБУ) требует от местных провайдеров заблокировать 181 сайт. Ведомство разослало список, с перечнем всех интернет-ресурсов, которые подлежат блокировке.

Украинский портал «Страна» опубликовал все страницы документа. В списке значатся административные сайты Донецкой и Луганской народных республик, госорганов Крыма, а также российских СМИ и все поддомены платежного сервиса Webmoney.

Власти Украины намерены запретить интернет- вещание в стране российского информагентства РИА Новости, телеканалов «Культура», ОТР, ВГТРК, «5 канала», НТС, «России сегодня» (RT), «Дома кино», православной радиостанции «Вера» и других.

Перечень был утвержден Советом нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) второго мая. В письме провайдерам СБУ указывает, что эти ресурсы должны быть заблокированы во исполнение недавнего указа Петра Порошенко о санкциях.

Издание «Страна» отметило, что на Украине уже многие сайты из списка недоступны.

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